Roma-Lazio LIVE alle 20.45, le probabili formazioni: Pellegrini parte titolare

A Roma non è mai una partita come tutte le altre e può valere una stagione. Il derby della Capitale va in scena questa sera, nella cornice dello Stadio Olimpico, valido per il posticipo domenicale della, l'ultima di andata: ladi Claudio, quattro derby su quattro vinti finora, e ladi Marcosi affrontano, con i biancocelesti che arrivano con 15 punti di vantaggio, come mai era capitato nella storia al termine del girone iniziale, mentre i giallorossi sono reduci dal punto contro il Milan, e sperano di trovare il secondo successo di fila nella stracittadina. Stadio completamente sold out e si torna a giocare in notturna dopo sei anni: la Lazio vuole continuare la rincorsa Champions, la Roma deve assolutamente risalire in classifica. Occasione dal 1' per il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini, ripescato da Ranieri. L'Aia ha cambiato la designazione arbitrale dopo il forfait di Guida; al suo posto dirige la gara Pairetto, inizialmente designato come quarto uomo.

Roma-LazioSvilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. All. BaroniLuca Pairetto (Nichelino)