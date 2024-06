Lazio, manovre in Sud America: Fabiani al lavoro per un nome in uscita e uno in entrata

Getty Images

Possibili movimenti di mercato in Sud America per la. Ne parla oggi Il Messaggero. Il club biancoceleste sta lavorando per piazzare un esubero e per un possibile colpo in entrata. Soprattutto nel primo caso la trattativa sembrerebbe essere già in fase avanzata. Marcos Antonio infatti interessa molto al Flamengo. Il centrocampista brasiliano, di rientro dal prestito all'Aris Salonicco, non è mai riuscito a convincere del tutto la piazza biancoceleste. Il classe 2000 potrebbe quindi far ritorno in patria: il ds Fabiani è al lavoro in questi giorni per cihudere la questione e sistemare così uno degli esuberi e racimolare fondi ulteriori per il mercato.

Dall'Argentina intanto si è riproposto per venire alla LazioIl difensore delera stato accostato ai biancocelesti già un anno fa.e per questo può essere preso a prezzo di saldo. Situazione che ingolosisce la dirigenza laziale, anche se le priorità di mercato per il momento sono in altri ruoli. Valutazioni in corso comunque nel quartier generale biancoceleste per un'operazione che potrebbe decollare nelle prossime settimane.