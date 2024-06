Niente Lazio, Miroslav Klose riparte dal Norimberga

per prendere il posto del dimissionario Igor Tudor ma, nonostante l’ottimo rapporto che lo lega al presidente Claudio Lotito, le strade die del club biancoceleste non sono destinate ad incrociarsi nell’immediato. Se Marco Baroni è infatti l’uomo sul quale è caduta la scelta della società capitolina, per l’ex attaccante della nazionale tedescatra la squadra che ha concluso l’ultima stagione al dodicesimo posto e che manca in Bundesliga - campionato conquistato 9 volte nella propria storia - dal 2018/2019che, dopo gli inizi nello staff della nazionale tedesca e nelle giovanili del Bayern Monaco, nella stagione 2022/2023 ha allenato in Austria, all’Altach.“Voglio creare una dinamica di squadra. L’obiettivo della mia squadra deve essere il controllo del pallone ed il dominio del gioco: è per questo che ho deciso di allenare”, ha dichiarato nella conferenza stampa di presentazione Miroslav Klose, nuovo tecnico del Norimberga.