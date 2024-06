Lazio, Stengs con i soldi di Luis Alberto

AFP via Getty Images

Luis Alberto ha scritto pagine indelebili nella storia della Lazio e il suo addio per l’Al Duhail , club qatariota, non sarà certamente facile da digerire per i tifosi che hanno amato ogni giocata del ‘Mago’. Trovare un sostituto degno dello spagnolo sarà una delle missioni più delicate per il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani e il patron Claudio Lotito.Da Rotterdam a Roma con un biglietto di sola andata., trequartista nato a Nieuw-Vennep e protagonista di una grande stagione con la maglia del Feyenoord.( ovvero la cifra incassata dalla cessione di Luis Alberto) più bonus. Nei prossimi giorni sono attese novità in tal senso.

per esprimersi al meglio dopo le esperienze in chiaroscuro con l’Anversa e il Nizza. Il pezzo forte della casa è sicuramente la capacità di mandare in porta i compagni di squadra: nell’ultima stagione ha totalizzatotra tutte le competizioni. Il classe 1998 si trova benissimo a Rotterdam e vorrebbe continuare a divertire i fan del Feyenoord ma la Lazio potrebbe rappresentare l’occasione giusta per fare il definitivo salto di qualità.