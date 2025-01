Lazio, mercato in uscita: due spiragli in Liga per Basic

Getty Images

Archiviato il derby, per laè tempo di rituffarsi nel mercato.- la stracittadina persa 2-0 lo ha dimostrato una volta in più - e infatti il tecnico ha confermato nel dopo gara che con la società c'è attenzione su alcuni profili. Lotito e Fabiani hanno già chiuso il prestito di Akpa Akpro al Monza. Ci sono orada piazzare. E la notizia delle ultime ore, rimbalzata tra Italia e Spagna, è che per il centrocampista croato si stanno aprendo spiragli in Liga.

ci stanno facendo un pensiero. Soprattutto i primi sarebbero particolarmente interessati all'ingaggio dell'ex Bordeaux, il cui contratto con i biancocelesti scadrà nel 2026. La Lazio è aperta a più soluzioni, anche se non vorrebbe mettere a bilancio una minusvalenza. A Formello preferirebbero una cessione a titolo definitivo, ma si può lavorare anche su prestiti con diritti o obblighi di riscatto. Difficile invece al momento immaginare una risoluzione anticipata del contratto, a meno che non vi sia una richiesta esplicita del calciatore. Basic si allena con la squadra da inizio anno, ma è fuori da tutte le liste. Contro la Roma era in panchina solo perché è stato inserito momentaneamente al posto dell'infortunato Vecino. La sua esperienza nella Capitale è in ogni caso già arrivata al capolinea.