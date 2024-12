Getty Images

Lazio-Napoli, la MOVIOLA LIVE: Caprile in ritardo su Pedro, rigore. Proteste di Simeone

2 minuti fa



La sfida dello Stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Napoli, in scena alle 21, è il terzo quarto di finale valido per la Coppa Italia 2024/2025. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del match, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:





Lazio-Napoli (ore 21): Pairetto di Nichelino (Berti-Bahri/IV: Rapuano; var: Serra, avar: Mazzoleni)



43' - Ancora la reazione del Napoli: rasoiata di Simeone parata da Mandas, con l'argentino che si lamenta per un intervento in ritardo da parte di Gigot.



20' - RIGORE PER LA LAZIO! Gran palla di Hysaj, che serve un passaggio filtrante per Pedro, dopo il movimento di Noslin: lo spagnolo anticipa nettamente Caprile che lo stende, penalty per i padroni di casa.