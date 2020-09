Alla fine niente Arabia Saudita. Bastos Quissanga dopo aver rifiutato l'Al Shabab è destinato a finire in Turchia. Come riporta Il Corriere dello Sport, il calciatore non si sta allenando soprattutto per questioni di mercato. La Lazio punta a chiudere la sua cessione entro pochi giorni. Ancora due i club in corsa: Besiktas e Istanbul Basaksehir.