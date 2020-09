Altro allenamento della Lazio in vista della sfida di sabato alle 18:00 contro il Cagliari. Oggi Inzaghi ha prima tenuto a rapporto i suoi calciatori al centro del campo per poi effettuare le prove tattiche in avvicinamento al primo match stagionale. Subito un’ottima notizia visto che è tornato Ciro Immobile. Il bomber biancoceleste guiderà l’attacco con al suo fianco Correa. Confermato il tandem visto contro il Frosinone e il Benevento.



Piccolo allarme in difesa. Oltre agli infortuni di Luiz Felipe e Vavro (che prosegue col lavoro differenziato) quest’oggi non si è allenato Patric. Lo spagnolo ha seguito le prove a bordo campo in divisa da allenamento (probabilmente si è allenato in palestra). Al suo posto con Acerbi e Radu è stato provato Armini. Non dovrebbe essere nulla di grave per l'ex Barcellona. Domani è atteso in campo. Centrocampo confermato con Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto e Marusic a sinistra. Questo ciò che si è visto nelle prove dell’antivigilia. Domani, giorno di rifinitura, verranno sciolti anche gli ultimi dubbi, anche se la formazione è praticamente fatta.



CAPITOLO ASSENTI – Oltre ai già citati Patric e Luiz Felipe, quest’oggi sul campo centrale di Formello non c’erano Falbo, André Anderson, Lukaku (seconda assenza consecutiva), il lungodegente Lulic e Bastos. L’angolano continua ad essere in procinto di partire, ma la sua uscita non si sblocca.