Lazio, niente Empoli per Akpa e Basic. Corsi assicura: "Non ci interessano"

Il Presidente dell'Empoli,, è stato intervistato oggi da Radio Olympia. Il patron dei toscani ha spiegato che il suo club non è interessato all'acquisto di due esuberi della Lazio:È un'operazione che non rientra negli interessi dell'Empoli.Non siamo interessati". Entrambi i giocatori sono rientrati alla base dopo i rispettivi prestiti a Monza e Salerno. L'ivoriano ha il contratto in scadenza tra un anno, mentre il croato è vincolato al club fino al 2026.

Le parole del numero uno della società toscana che chiudono ogni spiraglio in ottica biancoceleste per trovare una sistemazione a due calciatori fuori dal progetto tecnico.per i due centrocampisti. Inoltre, in casa biancoceleste restano ancora da definire le situazioni di, anche loro di fatto fuori rosa, e il futuro diche sembra essere il principale indiziato per liberare il posto in lista che servirà per fare spazio a Dia. Al momento il centravanti è comunque impiegabile da Baroni, perché Gila, infortunato, è stato lasciato fuori, ma per quando la lista diventerà definitiva a fine mese, la Lazio intende sistemare tutto e non trattenere elementi scontenti a Formello.