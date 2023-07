Non sono andati a buon fine i colloqui dei giorni scorsi tra. Come scrive Repubblica questa mattina, non è stato trovato l'accordo per il trasferimento di Samuelealla. Il patron delnon ha fatto sconti sul prezzo: 25 milioni il valore del cartellino del nazionale azzurro under 21. Pochi i 20 complessivi messi sul piatto dal presidente biancoceleste (15+5 di bonus). E anche l'ipotersi di inserire contropartite è stata subito accantonata.Ora la Lazio valuta altri profili per il centrocampo. Sow , per il quale si attende solo l'ufficialità, può ricoprire sia il ruolo di regista, sia quelli di mezz'ala. Ma dopo l'addio di Milinkovic e con Marcos Antonio, Basic e Akpa Akpro sul mercato (ancora in attesa di offerte), èZacharjan resta una pista concreta, ma il nodo sugli extracomunitari lo lega indissolubilmente alla scelta su Hudson-Odoi , anche se la decisione di oggi della FIGC di equiparare i britannici ai comunitari potrebbe risolvere la situazione. Altri mister x però, come visto in queste settimane, possono spuntare fuori in ogni momento.