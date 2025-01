Lazio, nome nuovo per la difesa: emissari in Spagna per parlare col Siviglia

AFP via Getty Images

Dopo Ibrahimovic, continua a muoversi il calciomercato della. Priorità al centrocampo, ma. Per questo alcuni emissari biancocelesti sono volati in Spagna per parlare coldiLo racconta oggi il Messaggero. Classe 2002, cresciuto nelle giovanili del club andaluso, dopo un prestito al tenerife nel 2023, da un paio di stagioni si sta ritagliando il suo spazio con i biancorossi. Quest'anno per lui 16 presenze tra Liga e Copa del Rey e anche due assist a referto. Può giocare come centrale e all'occorrenza adattarsi a fare il terzino sinistro.

Il reparto arretrato sarà comunque rivoluzionato in estate, nel processo di ringiovanimento della rosa, iniziato già a luglio scorso; un nuovo innesto però potrebbe essere anticipato già in questa sessione invernale. La settimana scorsa era spuntato il nome di Ghilardi, dell'Hellas , per il quale la trattativa sembra essere già a buon punto. Oggi invece sempre il Messaggero spiega che la società biancoceleste ha tirato il freno a mano difronte allaDa qui la virata sul giovane centrale spagnolo, che ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro. Da capire però se il Siviglia avrà intenzione di sedersi effettivamente al tavolo delle trattative per Kike Salas, considerato comunque uno dei gioielli del proprio vivaio.