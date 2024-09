Foto SS Lazio

Lazio, non è ancora il momento di Castrovilli: ecco il motivo

18 minuti fa



La gara da ex domenica al Franchi Castrovilli potrebbe guardarla dalla panchina. La Lazio farà visita alla Fiorentina ma l'ex trequartista viola, passato in estate in biancoceleste a parametro 0, molto difficilmente scenderà in campo da titolare. C'è qualche chance di sganciarlo a partita in corso, stando alle parole di Baroni in conferenza stampa, ma al momento - nonostante il calciatore non sarà impiegabile neanche in Europa League mercoledì sera - la scelta sembra essere quella di confermare Dia al centro, alle spalle della prima punta.



Con il forfait di Castellanos, la soluzione che molti si aspettavano era quella di vedere l'ex Salernitana alzato nel ruolo di centravanti e l'inserimento di quello che di fatto è l'unico trequartista di ruolo a disposizione nella rosa della Lazio. Idea che era anche balenata in testa all'allenatore, che però, un po' per scelta tecnica ("Dia sta facendo bene in quel ruolo, non mi va di spostarlo", ha detto in sostanza il mister biancoceleste), un po' - scrive stamattina Il Messaggero - perché in allenamento non ha visto ancora Castrovilli in ottima forma, alla fine ha deciso diversamente. Per vedere in campo dall'inizio il nuovo arrivato i tifosi dovranno probabilmente pazientare almeno un altra settimana, quando la Lazio sarà impegnata, sempre in trasferta, contro il Torino.