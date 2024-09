Lazio, Baroni: "Giocheranno tutti nelle prossime tre gare. Ecco chi sostituirà Taty"

L’allenatore della, Marcoha parlato in conferenza stampa a Formello a due giorni dalla sfida contro la, prima di tre trasferte consecutive per i biancocelesti tra campionato e coppa.“Con gli impegni ravvicinati non possiamo prescindere dall’utilizzo di tutti. Porto avanti questo pensiero con la squadra. Devo far crescere tutti per tenere un livello della prestazione alto e per farlo devo mettere in campo tutti i giocatori. Però non mi piace chiamarlo turnover. Penso a 20 titolari che possano passarsi il testimone, in competizioni importanti dove diventa difficile affrontare il gran dispendio di energie. Avere tre trasferte non significa cambiare atteggiamento. Non c’è fuori o dentro casa. Il campo è lo stesso. Per la squadra deve essere un fatto mentale rimanere sempre gli stessi a prescindere da dove e dal risultato che c’è”.

Devo decidere chi parte e chi subentra. Castrovilli può lavorare in tutti i ruoli del centrocampo, maNon è detto che non si possa fare qualche cambiamento in corsa”.“Chiaro che avere qualche giorno in più per riposare fa sempre bene, ma sul calendario non ho il controllo quindi lavoro sulla squadra”.“Con questo sistema di gioco dovremo lavorare tanto sugli esterni, perché per caratteristiche li possiamo sfruttare tanto. Quando si parla di equilibrio significa avere un reparto mediano in grado di sostenere la spinta dei terzini. Fin qui siamo la squadra che ha concesso meno ingressi in area ai nostri avversari. In difesa Romagnoli non è in discussione. È un punto fermo per la sua personalità e capacità di lettura delle azioni”.

“Su colleghi sostituiti non voglio esprimermi. A me dispiace professionalmente quando succede; ma posso solo dire questo. Del derby parleremo a tempo debito”.“I miei uomini devono andare in campo sparando tutto. Non devono pensare ai 90 minuti, ma a farne 60 al massimo possibile e poi poter essere cambiati. Tchaouna col Verona è entrato benissimo, dopo un approccio troppo emotivo col Milan. Sono contento di avere due titolari come lui e Isaksen da quel lato”.“Noi e la Fiorentina se non sbaglio siamo le squadre che hanno tirato più in porta. Sarà una partita spettacolare. Dovremo anche stare attenti ai calci da fermo, visto che loro hanno già fatto 3 gol da situazioni di quel tipo. Dove non potremo assolutamente mancare è sotto l’aspetto della prestazione. Ci sarà bisogno di corsa e compattezza perché loro hanno un gioco che sviluppa molto la profondità. Dovremo lavorare forte”.

“Offensivamente anche noi abbiamo tante soluzioni, lavorando su diversi modi di arrivare al cross e di attaccare in verticale. In settimana ci lavoriamo tanto, per riempire l’area e sfruttare al meglio le nostre qualità. Sotto l’aspetto dello sviluppo del gioco quindi la mancanza di Taty, che per noi è un giocatore fondamentale, non cambierà nulla”.