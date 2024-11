Getty Images

Lasi era raccomandata con i suoi uomini in giro per il mondo. “In bocca al lupo con le vostre nazionali; ma, mi raccomando, state attenti”. Questo, con i toni di un genitore premuroso, era il senso del post social rivolto aglidopo l’ultima partita di campionato. Ma come al solitoSpecialmente se si tratta di pallone. Ecco quindi le condizioni in cui sono tornati alla base i biancocelesti.Le due situazioni più preoccupanti sono quelle diPer il terzino portoghese ilsembra scontato. Dalla nazionale lusitana hanno fatto sapere che il calciatore ha riportato una. Da Formello parlano diOggi ha svolto le visite di controllo a Villa Mafalda. In vista del lungo tour de force che aspetta la Lazio da qui a gennaio,il suo rientro. A fare gli esami stamattina c’era anche l’attaccante senegalese, al centro di una querelle virologica nei giorni scorsi. Arrivato in Africa,. I sintomi e le tempistiche hanno fatto poi pensare a una forma lieve.se non una banale influenza (o comunque non la malaria). La risposta definitiva arriverà dal laboratorio, ma lui nel frattempo è già tornato al lavoro (a prescindere, per la malaria non serve nessuna quarantena, non essendo contagiosa da uomo a uomo). Non ha accusato postumi particolari, al di là della stanchezza per i viaggi.

I contrasti duri chenon si sono risparmiati durantehanno fatto venire più di qualche palpitazione ai tifosi biancocelesti, ma per fortuna nessuno dei due ha riportato particolari problemi. Domani torneràdall’Argentina ed è facile immaginare che non sarà al 100% dopo 14 ore di viaggio e 4 di fuso orario, con situazioni climatiche invertite rispetto all’Italia. Venerdì si capiranno meglio le sue condizioni.aveva subito una contusione al ginocchio durante il ritiro con la Nigeria, ma poi è sceso in campo regolarmente.invece in nazionale non ci sono proprio andati, ma hanno comunque trovato il modo di avere qualche problema fisico. Lo spagnolo in realtà si trascinava un affaticamento già da prima della sosta (aveva saltato sia la sfida col Porto sia la trasferta a Monza). È stato gestito la settimana scorsa, ma ieri è tornato in gruppo, insieme all’altro suo compagno di reparto. Venerdì scorso Romagnoli aveva subito una contusione alla caviglia in allenamento, ma il problema si è rivelato di poco conto, per il sollievo di Baroni che ieri lo ha rivisto in gruppo. Sempre out inveceoperato al ginocchio due settimane fa.