Ansia Lazio, problema al ginocchio per Nuno Tavares con il Portogallo: ora gli esami

6 minuti fa

La Lazio trema. Il tecnico del biancocelesti Marco Baroni infatti deve fare i conti con l'infortunio di Nuno Tavares con il Portogallo: il terzino sinistro non è neanche in panchina per la gara di questa sera contro la Croazia, valida per la sesta e ultima giornata di Nations League, in scena a Spalato.



PROBLEMA AL GINOCCHIO, ORA GLI ESAMI - L'ex Arsenal infatti, che soffre di mialgia, ovvero un forte dolore muscolare, ha accusato un problema al ginocchio nell'ultimo allenamento, e dunque non sarà a disposizione, dopo l'esordio di venerdì scorso in nazionale. Nelle prossime ore tornerà a Formello e si sottoporrà agli esami per chiarire l'entità dell'infortunop. La sua sarebbe una grave perdita per la Lazio, visto che finora ha disputato una stagione super, con 7 assist e un gol a referto.