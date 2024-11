Lazio, Lotito: "Rinnovo Baroni? I meriti non saranno mai disattesi". Poi sul Flaminio: "Cose lotitiane"

GETTY

è stato premiato ieri come "presidente dell'anno" per la stagione 2023-24. Il riconoscimento gli è stato conferito ieri durante la cerimonia del Gran Galà del Calcio . A margine dell'evento, parte della 13a edizione del Festival del Calcio Italiano, il patron dellaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti. "Ci sono margini di miglioramento - ha detto, riferendosi ai risultati della squadra di Baroni - se manteniamo questo profilo possiamo dare grande soddisfazione ai nostri tifosi".Arteficie dei buoni risultati in campo fin qui ottenuti è proprio il tecnico Marco Baroni, la scelta del quale Lotito rivendica con orgoglio: "Io ho scelto Baroni perché". E sulla questione di un eventuale rinnovo già pronto ha aggiunto: "Con lui c'è un rapporto familiare, non c'è bisogno di parlare, ci siamo stretti la mano, c'è un rapporto di empatia. Ci sarà tempo e luogo di fare tutto,".

Lotito è tornato poi ancora una volta sul discorso Stadio Flaminio, che dovrebbe diventare la nuova casa della Lazio, ma il cui progetto di rifacimento non è ancora stato consegnato in Campidoglio: "Non c'è una scadenza, mica è uno yogurt!, lo farò, siamo nei tempi, come avevamo già detto. Per altro il sindaco e l'amministrazione comunale hanno percepito la bontà della nostra azione in termini di serietà e di qualità. Ora aspettano solo le carte per poterle valutare. Noi abbiamo già fatto un grande lavoro preventivo. Vedrete che sarà uno stadio che avrà un valore architettonico e organizzativo". Poi ha chiosato: "Per questo stadio abbiamo fatto cose lotitiane"