Lazio, Nuno Tavares è da record: 4 assist in 4 presenze, non ci era mai riuscito nessuno in Serie A

4 - Nuno Tavares è il primo giocatore a servire quattro assist nelle prime quattro presenze in Serie A da quando il dato è disponibile (dal 2004/05).#TorinoLazio — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 29, 2024

, esterno basso portoghese della, ha appena infranto un record della Serie A: con l'assist per il gol di Guendouzi nei primi minuti della gara contro il Torino, infatti, sonoper l'ex Arsenal, che ha cominciato con due servizi per Castellanos e Dia contro il Milan, quindi una buona gara ma senza assist contro il Verona, la punizione pennellata per la testa di Gila contro la Fiorentina e il quarto oggi a Torino.un impatto devastante sulla corsia di sinistra biancoceleste per un giocatore frenato in passato da problemi fisici ma altrimenti capace di giocate di potenza pura sulla fascia.