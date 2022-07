, ala della Lazio, ha parlato in conferenza stampa:"Fare uno step del genere non è mai facile, sono arrivato con la testa giusta, sapevo più o meno cosa mi aspettava. Dovevo stare sul pezzo in allenamento e in partita, è stato un anno molto positivo per me. Sono consapevole però di poter dare molto di più"."Per raggiungere grandi obiettivi bisogna guardare i piccoli dettagli. Il mister in questo è molto bravo, è passato un anno, siamo consapevoli che possiamo dare di più dell'anno scorso"."Se vado in doppia cifra? (ride, ndr). Vorrei raggiungerla, sì, ovviamente bisogna lavorare tanto per riuscirci, prima di guardare i miei gol però dobbiamo fare prima i punti"."Sicuramente ci siamo rinforzati, sono arrivati ottimi giocatori. Loro due li conoscevo già, eravamo insieme al Verona, sono bravi ragazzi e hanno tanta voglia di lavorare. Hanno talento, secondo me sono stati degli ottimi acquisti"."Sicuramente sarà un campionato atipico, lo sarà per tutte le squadre, non solo per noi. Abbiamo ampliato la rosa, problemi quindi non li vedo da questo punto di vista. Faremo bene"."Molto importante fare il ritiro con il mister e la squadra che avrai durante la stagione. L'estate scorsa sono arrivato l'ultimo giorno di mercato, avevo un allenatore che giocava un calcio completamente diverso. Con il lavoro e la testa giusti però riesci a inserirti subito nel gruppo".