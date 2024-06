Lazio, occasione a centrocampo: un vecchio obiettivo può tornare di moda

Getty Images

Va bene ringiovanire la rosa, ma un po' di esperienza non guasta. Per questo la, che in questa sessione estiva di mercato punterà per lo più giocatori under 25 per aprire un nuovo ciclo con Baroni alla guida, potrebbe cogliere un'occasione importante a centrocampo. Come scrive Repubblica questa mattina, dall'Inghilterra c'èin uscita dalche può essere preso a prezzo di saldo. Già un anno fa si era, quando rientrò dal prestito al Villarreal, si era parlato di un suo possibile arrivo alla Lazio, mabocciò l'operazione. Classe '96, può giocare come centrale o come trequartista, ma all'occorrenza in carriera si è adattato persino come ala. Per luipotrebbero pensare di fare un'eccezione rispetto ai paletti anagrafici imposti, visto che rappresenterebbe un innesto di qualità e quantità dopo gli addii di diversi big.

3 gol in 53 presenze con la nazionale argentina per Lo Celso, l'ultima due giorni fa contro l'Ecuador.con gli Spurs fa abbassare parecchio il costo del cartellino:, secondo il quotidiano, si può portare a Formello, dove potrebbe rilanciarsi dopo una stagione non esaltante in Premier League, fatta di 2 gol e 2 assist. Se stavolta la Lazio stavolta vorrà invece affondare il colpo dovrà decidersi alla svelta, perché sul calciatore c'è l'interesse anche di altri club importanti. Tra questi il Napoli, che, come i biancocelesti, lo aveva puntato già l'estate scorsa.