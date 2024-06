Getty Images

Lazio, Baroni rassicura Romagnoli: ecco cosa ha detto al difensore

29 minuti fa



Marco Baroni subito al lavoro per la sua nuova Lazio. Da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore biancoceleste e, come riporta oggi il Corriere dello Sport, sta già parlando con i calciatori per mettere in chiaro quali saranno le sue idee tattiche di partenza. Cultore della difesa a 4, tra i primi dubbi che ha voluto fugare c'è proprio quello sui difensori. Si ripartirà dai quattro centrali attualmente in rosa, senza stravolgimenti. In particolare Baroni ci ha tenuto a paralre direttamente con Romagnoli.



La posizione del difensore ex Milan è stata una delle criticità emerse durante la gestione Tudor. Nella difesa a 3 è apparso spesso come un pesce fuor d'acqua. Ora tornerà invece alle origini, a lui più congeniali. Il nuovo tecnico intende farlo tornare punto di riferimento dell'intero reparto. Il numero 13 biancoceleste quindi non si muoverà da Roma in estate. Per lui nel mirino ora c'è il traguardo delle 100 presenze con la maglia della sua squadra del cuore. Arrivato alla Lazio due estati fa, è arrivato a 80 in due stagioni. L'annata appena conclusa non è stata esaltante come la prima. La prossima potrà essere quella del riscatto.