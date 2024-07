Lazio, occhi in casa Barcellona per un attaccante

Getty Images

In casaora bisogna rimpiazzare. Noslin sarà un jolly per tutto il reparto, quindi l'unico centravanti di ruolo rimasto è Taty Castellanos. Serve un colpo per colmare il vuoto, tecnico ed emotivo, lasciato dall'ex capitano biancoceleste e per questo la società si sta guardando intorno. E gli occhi si sono posati su un giovane talento del Barcellona: si tratta di, che i blaugrana potrebbero lasciar partire per recuperare risorse necessarie al riassestamento delle casse societarie.Prelevato dall'a gennaio scorso per 40 milioni di euro, Roque, classe 2005, in sei mesi ha fatto vedere buone cose in maglia blaugrana, ma senza riuscire a imporsi con continuità in campo. In sei mesi i gol sono stati appena 2 in Liga, in 14 presenze per lo più da subentrante. Di certo il valore dell'investimento fatto non è stato ripagato fin qui e per questo il suo futuro è ancora incerto. Difficilmente comunque il ragazzo potrà essere ceduto per meno di 30 milioni di euro, ma c'è anche l'opzione di un prestito che il Barça potrebbe tenere in considerazione per rivalutare il giocatore tra un anno.

per il reparto avanzato, ma 30 milioni difficilmente Lotito li spenderà tutti insieme. Se il patron biancoceleste deciderà di approfondire i discorsi ci sarà da trattare. Certo è che con lo stipendio risparmiato di Immobile margine per un nuovo innesto importante ci potrebbe anche essere nei conti del club. Ancor più se poi non si concretizzasse l'arrivo di Greenwood. Insomma, al momento la situazione è ancora allo stadio ipotetico, anche perché secondo i media spagnoli che seguono da vicino le sorti del Barcellona, il calciatore stesso non avrebbe grande voglia di trasferirsi nuovamente e sarebbe intenzionato invece a giocarsi le proprie carte nelle prossime settimane di preparazione alla nuova stagione per provare a convincere il nuovo tecnico Hans-Dieter Flick a puntare su di lui.