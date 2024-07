Lazio, Greenwood pista sempre viva: ecco come stanno le cose

Getty Images

Lanon molla MasonIl Messaggero spiega oggi che la pista che porta all'ala Inglese è tutt'altro che tramontata. Lha presentato un'offerta più alta dei biancocelesti al, ma per il ds Fabiani e il presidente Lotito si tratta comunque solo di un'azione di disturbo. La dirigenza capitolina è convinta di spuntarla forte del fatto che i tifosi dell'OM siano in rivolta contro la società per la scelta di acquistare il classe 2001 (il malcontento nasce dai problemi giudiziari avuti) e, soprattutto, sulla volontà del calciatore.

Anche se non è nella posizione di potersi esporsi direttamente con il suo club,, dove troverebbe sicuramente un ambiente meno ostile. La Lazio inoltre è la squadra che ha dimostrato di volerlo con maggiore insistenza, visto che già l'estate scorsa era stata a un passo dal prenderlo. Serve però uno sforzo economico in più da parte dei biancocelesti per convincere lo United ha mollare l'osso.per chiudere rapidamente la questione. E l'addio di Immobile, che ha permesso alla Lazio di incassare 3 milioni e di risparmiarne 15 di stipendi lordi (l'attaccante aveva ancora due anni di contratto), potrebbe garantire a Lotito quelle risorse in più da investire proprio su Greenwood. Il tempo stringe però, perché le concorrenti - Marsiglia in primis, che un accordo con il Manchester invece già lo ha trovato - non stanno certo a guardare.