Lazio, addio malinconico di Immobile: "Oggi è un giorno tristissimo"

Questo è un giorno tristissimo. Quando il momento del distacco arriva davvero, è dura.

È un giorno triste per i laziali. Ma lo è anche per, che a Repubblica ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni per il suo addio alladopo 8 anni di gol ed emozioni:Intercettato ieri da alcuni cronisti fuori dall'albergo dove ha incontrato i delegati del Besiktas per la firma sul nuovo contratto col club turco, l'ormai ex capitano biancoceleste non ha voluto commentare il suo trasferimento, mostrando solo qualche malinconico sorriso. Poi ripercorrendo i ricordi della sua avventura biancoceleste, al quotidiano ha ricordato quello che secondo lui è stato

Immobile aveva già messo in vendita da diverse settimane la sua villa a Monte Mario, andrà a vivere in una casa con vista sul Bosforo per i prossimi due anni, insieme a sua moglie - che lo ha sempre seguito dai temi di Pescara in tutte le sue avventure sportive - e ai figli. Gli ultimi due, peraltro sono nati proprio a Roma. E nella Città Eterna comunque Ciro ha intenzione di tornare dopo la fine della sua carriera. Qui ha costruito legami solidi e affetti che resteranno nel suo cuore anche in questa nuova parentesi di vita in Turchia.