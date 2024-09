AFP via Getty Images

Lazio, oggi test decisivo per Patric in vista del Torino

39 minuti fa



Emergenza in difesa per Marco Baroni. Il tecnico della Lazio spera di non perdere Patric per la sfida contro il Torino di domani. Oggi test decisivo per lo spagnolo, per capire se potrà essere disponibile o meno. Già non ci sarà Gigot, ancora in ritardo di condizione e alle prese anche con una contusione alla spalla, perciò gli unici centrali impiegabili dall'allenatore biancoceleste restano Gila e Romagnoli.



Ieri Patric ha lavorato a parte. Ad Amburgo, in avvio di secondo tempo del match contro la Dinamo Kiev, il difensore ha accusato un problema muscolare alla coscia dopo una scivolata. Il dottor Rodia, medico sociale del club capitolino, aveva spiegato nel post gara che c'erano buone speranze di aver fermato in tempo il giocatore, prima che la problematica si aggravasse. Infatti dopo un giorno e mezzo di riposo, ieri pomeriggio l'ex Barça è già tornato a correre anche se non insieme ai compagni. Oggi il responso definitivo sulle sue condizioni. Baroni incrocia le dita per riuscire a portarlo almeno in panchina a Torino, anche e soprattutto in vista dei prossimi due match che chiuderanno questo primo ciclo di gare ravvicinate: giovedì all'Olimpico arriverà il Nizza e poi domenica prossima alle 15 l'Empoli.