Lazio, col Nizza all'Olimpico una sorpresa per i tifosi

Getty Images

L'avventura dellain Europa League è partita bene. Lo 0-3 contro la Dinamo Kiev ha acceso gli entusiasmi tra i biancocelesti, che la settimana prossima ospiteranno ilall'Olimpico.alle 18:45, dopo tre trasferte di fila tra campionato e coppa, la squadra di Baroni riabbraccerà il proprio pubblico per il quale è prevista anche una sorpresa. L'ex calciatore- che alla Lazio ha giocato solo 6 mesi nel 2019, ma sufficienti per restare nel cuore dei tifosi - ha annunciato con un videomessaggio sui social che sarà allo stadio per assistere alla gara e che porterà un messaggio ufficiale importante.

Queste le sue parole: "Laziali! Il 3 ottobre io sarò all'Olimpico insieme a voi, per vedere la partita col Nizza. Per me sarà un momento davvero speciale rivedervi e, chissà, fare un annuncio ufficiale proprio davanti a voi, che mi avete sempre sostenuto. Insieme abbiamo avito la Coppa Italia (in finale contro l'Atalanta il 15 maggio 2019, ndr) e abbiamo vissuto dei momenti bellissimi che io non dimenticherò mai. Anche in così poco tempo, mi sono innamorato sin dall'inizio. Quindi il 3 ottobre vi aspetto per un altro momento bellissimo insieme. Perché la prima squadra della Capitale non si dimentica mai".