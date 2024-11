Getty Images

La sosta nazionali ha riconsegnato allaacciaccato. Una delle migliori rivelazioni di questa prima parte di stagione dei biancocelesti, presto divenuto un giocatore chiave nello scacchiere di Baroni,. Il comunicato della società parla di una lesione di basso grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Tradotto almeno. Possibile un suo rientro per la sfida di Coppa Itala contro il Napoli. Difficilmente Baroni e il suo staff vorranno comunque forzare il suo recupero considerando le tante partite ravvicinate che aspettano la Lazio almeno fino a gennaio.

Domenica alle 20:45 contro il Bolognaper sostituire il terzino portoghese. L'ex primavera della Roma avrà quindi una nuova chance di mettersi in mostra dal 1' in Serie A dopo quella, nel complesso sfruttata bene, contro il Cagliari (Tavares era squalificato). Per lui poi ci sarà anche spazio in Europa verosimilmente. Col, sempre all'Olimpico giovedì prossimo i biancocelesti avranno l'occasione di chiudere - con ragionevole certezza, anche se non matematicamente - il discorso qualificazione agli ottavi. Poiin trasferta e infine doppia sfida coltra campionato e Coppa Italia.Nel frattempo ci sarà anche Marusic come possibile jolly per entrambe le fasce.