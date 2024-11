Juventus, "nessuna lesione": anche Douglas Luiz come Vlahovic. Ma è ai box da quasi 2 mesi, ecco perché

"Escluse lesioni". E dov'è che l'avevamo già sentita? Ma certo, ma certo: il bollettino ufficiale delle condizioni disomiglia "maledettamente" a quello di. Fastidio muscolare alla coscia sinistra: identico. Gli accertamenti non hanno appunto confermato alcuna lesione: uguale. E allora? Allora il brasiliano è fermo ai box dalla vittoria casalinga contro la Lazio del 19 ottobre. E' un mese. E senza alcun tipo di ripercussione, almeno ufficialmente. Decisamente troppi.Da ieri la conferma che Luiz sarà out anche con il, e che non recupererà nemmeno per lacon, saltando dunque la sfida contro la sua ex squadra. Un boccone amaro da digerire, ma ancor più da comprendere: perché non riesce a mettersi al pari dei compagni, dunque a disposizione di? La sensazione è chestia faticando a tenere il ritmo della squadra e delle richieste atletiche dell'allenatore, per il quale l'allenamento è fatto tanto di intensità e poco di compromesso. Douglas era rientrato a Lilla, ma solo per la panchina e dopo esplicita richiesta dello stesso Motta. Da lì non si è mai sentito in grado di poter scendere in campo.

Laè lecita, così come il retropensiero: vuoi vedere che ci sia altro rispetto a quanto comunicato? Liberi, tutti, di pensare a migliaia di scenari diversi, ma piovono conferme soltanto sulle sensazioni del calciatore, che sta svolgendo l'iter di recupero e sta provando a fissare una data più o meno certa per il rientro. Inizio dicembre e Via del Mare sono le opzioni più plausibili: Luiz potrebbe rientrare infatti per il Lecce e porre fine a questo periodo complicato, con lo stop avvenuto proprio quando stava ingranando. C'è tempo per recuperare, comunque. Ma solo a patto che non se ne sprechi altro.per una "non lesione" restano comunque complicati da comprendere...