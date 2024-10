Lazio, parla l'agente di Mario Gila: "Non siamo preoccupati per il futuro. Avrà un avvenire importante"

Getty Images

è tornato subito protagonista nella. Dopo i problemi fisici avuti in estate, che hanno portato lo spagnolo ad un inizio di stagione non brillantissimo, il difensore centrale ex canterano del Real Madrid si è ripreso velocemente la scena, tornando un. Titolare e tra i migliori in campo sia col Nizza, sia contro l'Empoli prima della sosta, sta confermando il percorso di crescita iniziato già l'anno scorso, mostrando numeri importanti. Per questo c'è il sentore che presto qualche club importante, di livello mondiale, possa bussare alla porta dei biancocelesti per portarlo via.

Arrivato nel 2022 in un'operazione da 6 milioni di euro complessivi, oggi il suo valore è più che raddoppiato. Il Real ha voluto inserire nella formula del suo trasferimento un'opzione particolare, che garanitsce alle Merengues una sorta di priorità in eventuali future rivendite. Scenario che comunque al momento la Lazio non considera: il calciatore a Formello è considerato incedibile, con un contratto fino al 2027. Della stessa idea sembra essere anche il procuratore del ragazzo, che ai microfoni del Corriere dello Sport ha dichiarato: "Non siamo preoccupati del futuro., avrà un avvenire importante". Nel mercato poi le cose, come noto, possono cambiare rapidamente, soprattutto quando si parla di calciatori di talento. Per il momento però non sembrano esserci dubbi sul futuro ancora biancoceleste di Mario Gila.