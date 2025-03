Lazio, Patric sbotta sui social: "Ecco come stanno le cose sulla mia operazione"

Getty Images

Patric non ci sta a passare per colpevole. Il difensore della Lazio negli ultimi due giorni è finito al centro delle polemiche nel mondo biancoceleste a seguito della sua operazione ai tendini della caviglia. La società è rimasta indispettita dalle modalità con cui lo spagnolo ha dato la notizia tramite i social, senza aspettare la comunicazione ufficiale da parte del club. Si è parlato anche di una possibile multa che sarà comminata al giocatore, il quale però oggi ancora tramite il proprio profilo social ha rispedito al mittente le accuse, spiegando la sua posizione:

"In merito a ciò che si sta scrivendo sul mio conto in questi due giorni, tengo a precisare che ovviamente mi sono sottoposto all'intervento previo consenso del club e non di mia iniziativa. Una settimana prima dell'intervento ne ho parlato di persona con il ds e il mio agente e si è deciso per l'intervento". Con queste parole Patric mette quindi a tacere le ricostruzioni su una sua decisione unilaterale e senza preavviso. Restano invece in piedi i quesiti, nell'ambiente del tifo laziale, sul perché non ne sia stata data notizia prima da parte della società e sul perché, in ogni caso, il calciatore non abbia atteso che venisse pubblicato il comunicato ufficiale.