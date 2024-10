Lazio, Pedro: "Non so quando verrà il momento di smettere. Voglio sfruttare tutte le occasioni"

Getty Images

Vedendo la situazione dal mio punto di vista, essendo verso la fine della carriera, voglio sfruttare al meglio tutte le occasioni della vita sul campo con i compagni perché non so ancora quando verrà il momento. È difficile prendere questa decisione, ma anche a me toccherà quindi come dicevo è bene approfittare di tutto e poi si vedrà magari tornerò a Tenerife e starò insieme ad amici parenti.

sembra stia vivendo l'ennesima seconda giovinezza con lain questo avvio di stagione. Decisivo nelle prime due vittorie in Europa e domenica scorsa in campionato contro l'Empoli, l'attaccante spagnolo dopo la scorsa annata deludente (a parte il gol vittoria col Celtic) si è presentato in grande spolvero al nuovo allenatore Marco Baroni, sin da questa estate. Il tecnico lo vede come un esempio e punto di riferimento per i nuovi e i giovani arrivati e lui sta rispondendo in campo a questa responsabilità affidatagli dal mister. Il tempo però è tiranno per tutti e Pedro sa che l'ora di appendere gli scarpini al chiodo non potrà essere rinviata all'infinito. Lo ha detto lui stesso intervendo in spagna durante una serata per il Centenario di Cadena Ser e i 90 anni dell'emittente Radio Club Tenerife

"La canzone di Raffaellà Carrà col mio nome è ovviamente speciale per me. Me la cantarono tutti sin dal primo momento a Roma. La mettono alla fine delle partite della Lazio quando segno e vado sempre sotto la curva a cantarla e ballarla con i tifosi.".