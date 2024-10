Getty Images

Lazio, ribaltato il dato sulle rimonte rispetto a un anno fa

Rimontare uno svantaggio non è più un tabù per la Lazio. Tra i meriti di Marco Baroni in questi primi mesi sulla panchina biancoceleste c'è anche quello di aver invertito un trend negativo dei capitolini degli ultimi anni. Come mette in luce il Messaggero questa mattina, sono già 7 i punti guadagnati dalla Lazio partendo da una situazione di svantaggio: è successo col Venezia alla prima giornata, col Milan e domenica scorsa contro l'Empoli.



In tutto lo scorso campionato la squadra di Sarri prima, poi Martusciello e infine Tudor era stata capace, tra campionato e coppe, di appena quattro rimonte: due volte col Frosinone in Serie A, il pari acciuffato in extremis contro l'Atletico Madrid e la vittoria all'ultimo respiro in casa del Celtic Glasgow. Solo guardando il campionato quindi, in queste prime giornate a livello di punti totali i biancocelesti hanno già fatto meglio della stagione passata. Non solo, anche i punti fatti subendo comunque un gol sono aumentati in sole 7 giornate. Contro la Fiorentina la Lazio ha perso 3 punti dopo essere andata in vantaggio, ma nelle altre occasioni in cui ha subito il gol del pari, poi la squadra di Baroni ha comunque portato a casa il risultato. Un anno fa furono 22 i punti persi in totale a fine anno dopo aver siglato l'1-0; ma tra la rimonta subita a Lecce alla prima giornata e l'1-1 col Monza poche settimane dopo, l'antifona era già chiara in partenza.