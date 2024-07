Getty Images

L'unica offerta concreta arrivata alper Masonè quella della. Le altre concorrenti (in Italia Juve e Napoli, all'estero il Marsiglia, il Benfica e l'Atletico Madrid) sono rimase ferme ai primi sondaggi. Idel calciatore anglo-giamaicano sono quindi al momento la sola chance che hanno i Red Devils per monetizzare la cessione del cartellino a stretto giro. La tattica degli inglesi di prendere tempo e aspettare che si facciano avanti altre pretendenti per avere i 35 milioni richiesti non sta per ora dando i frutti sperati e questo il presidente biancoceleste lo sa.

Il raduno dello United inizierà l'8 luglio, come quello della Lazio. Per quella data il club mancuniano vorrebbe aver risolto la questione Greenwood, quindi ha. Quella offerta dai capitolini ha però una scadenza: la società di Lotito ha infatti fatto sapere che attenderà una risposta definitiva, altrimenti virerà su altri obiettivi. Il patron biancoceleste vuole regalarsi un grande colpo per il progetto di ringiovanimento della rosa e il classe 2001 è un suo pallino già dall'estate scorsa. Questa volta è convinto di riuscire, con questa strategia di attesa, senza rilanci ulteriori, di riuscire a far desistere il Manchester. I prossimi 7 giorni saranno quindi decisivi per capire l'epilogo del possibile affare.