Lazio, accordo trovato col Verona anche per Cabal: ecco i dettagli

Redazione Calciomercato

Trasi farà anche l'affareCome raccontato nei giorni scorsi l'idea di mettere in piedi una maxioperazione insieme a Noslin e con l'inserimento di contropartite era stata abbandonata. L'attaccante e il terzino sarebbero stati due acquisti separati per i biacocelesti. Il primo è stato ufficializzato neanche 48 ore fa. Per l'esterno difensivo colombiano, classe 2001,invece ieri sera: prestito con obbligo di riscatto, per unche entreranno nelle casse degli scaligeri.

Prima di formalizzare tutto però la Lazio vuole liberare il posto in rosa, dove di terzini tra destra e sinistra ce ne sono già altri 4., per il quale si sta infatti cercando un possibile acquirente in Italia o all'estero. Al contrario,, che di mercato ne avrebbe di più, è quello su cui il club ripone le maggiori speranze di rilancio e per questo non vorrebbe cederlo. Perinvece saranno prese in considerazione tutte le eventuali offerte che arriveranno. In particolare il montenegrino, da 7 anni a Roma, sembra aver ricevuto qualche avance dal medioriente. Essendo un classe '92, il suo addio rientrerebbe perfettamente nella logica del ringiovanimento della rosa che il club biancoceleste sta portando avanti questa estate. Sviluppi su questo fronte in ogni caso sono attesi nei prossimi gionri, per capire chi dovrà far posto al nuovo arrivo Juan Cabal.