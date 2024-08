Il Messaggero - Lazio, per l'attacco si pensa anche a Chiesa: ecco quanto costerebbe

Getty Images

Anche la Lazio si aggiunge alle pretendenti di Federico Chiesa. Lo scrive questa mattina Il Messaggero. Le parole dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta, dopo l'esclusione del giocatore dall'amichevole di sabato scorso col Brest, hanno fatto capire in maniera inequivocabile che le intenzioni del club bianconero sono di cedere l'esterno offensivo in questa sessione. E si dà il caso che il tecnico biancoceleste, Marco Baroni, abbia chiesto proprio un'ala come ultimo rinforzo per l'attacco. Dopo gli addii pesanti dell'ultimo mese, l'ex Fiorentina sarebbe uno di quei nomi importanti, in grado di risollevare l'entusiasmo della piazza. Per adesso comunque resta solo un'idea.