Lazio, per Samardzic c'è ancora distanza con l'Udinese: una contropartita può sbloccare l'affare

C'è ancora distanza tranella trattativa per. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione, dopo i contatti di questi giorni (l'ultimo ieri sera). I friulani sono fermi sulla richiesta di 25 milioni per il cartellino, mentre i biancocelesti sono arrivati a 20, compresi i bonus. Il muro dei bianconeri è legato anche all'interesse di altri club per il trequartista serbo. Su tutti, il, del nuovo arrivato; ma c'è anche lo sguardo vigile della Juventus. La Lazio ha deciso di virare su Samardzic perché l'alternativa Greenwood del Manchester United è ancora più complicata e costosa da raggiungere; a differenza degli inglesi però il club della famiglia Pozzo è disposta ad ascoltare proposte che coinvolgano contropartite tecniche.

L'idea di inserire una pedina di scambio nell'affare era già nata qualche giorno fa a Formello. Visto il divario da colmare tra domanda e offerta questa strada sembra essereper centrare il colpo.è uno dei possibili nomi in ballo, però l'ivoriano ha già fatto sapere che preferirebbe ritornare al Monza. Le altre opzioni sono. Proprioda parte dell'Udinese. Per i biancocelsti vale 10 milioni ai quali poi se ne sommerebbero altri 15 cash per arrivare alla cifra richiesta per Samardzic. Saranno giorni caldi quindi fino a fine mese per scoprire se quello che la Lazio ritiene il profilo ideale per il post-Luis Alberto riuscirà ad arrivare veramente a Formello o no.