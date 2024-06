Lazio, virata su Samardzic: l'idea di Lotito e Fabiani per abbassare il prezzo

Getty Images

Lavira suLe difficoltà nell'arrivare avero pallino di Lotito, ma destinato a restare un sogno viste le richieste esose del- stanno spingendo la dirigenza biancoceleste a optare per il trequartista serbo dellcome grande colpo da regalare alla piazza e al nuovo tecnico Baroni in vista della prossima stagione. Anche per il classe 2002, attualmente impiegato con la sua nazionale a Euro 2024, comunque non mancano le difficoltà economiche da superare: la società di Vittorio Pozzo infatti chiede non meno di 20 milioni come base fissa minima per trattare la cessione del cartellino del proprio gioiellino.allora stanno pensando a un piano per provare ad abbassare i costi.

Secondo quanto scrive stamattina Il Messaggero il presidente e il ds biancocelesti potrebbero proporre all'Udinese: i principali indiziati sonodi rientro dal prestito alla Salernitana e che piace ai bianconeri, e, reduce da una buona stagione all'Empoli. In ogni caso, racconta sempre il quotidiano romano, la Lazio deve fare in fretta perchéche ha da poco presentato José Mourinho come nuovo allenatore. E i turchi hanno la disponibilità economica per accontentare le richieste dei friulani.