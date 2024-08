Getty Images

Lazio, niente Venezia per Dia: il motivo dell'assenza e quando sarà a disposizione di Baroni

25 minuti fa



La Lazio ha chiuso per l'arrivo del nuovo attaccante Boulaye Dia, che si trasferisce dalla Salernitana alla Lazio per 12 milioni di euro a cui si aggiunge il cartellino del giovane Ruggeri. Il tecnico biancoceleste Marco Baroni, tuttavia, non potrà averlo a disposizione per la prima gara contro il Venezia.



IL MOTIVO - Il motivo è semplice ed è legato a una semplice questione di tempistiche. La firma con la Lazio è infatti arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì 16 agosto, con la sfida in programma per domenica alle 20.45. Il transfer ufficiale non è ancora arrivato, dunque Baroni dovrà aspettare ancora qualche ora per avere Dia a disposizione. Il giocatore, poi, sarà regolarmente in gruppo in vista della seconda giornata, in cui la Lazio affronterà l'Udinese in trasferta.