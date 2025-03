Lazio, Provstgaard dal ritiro della Danimarca: "Quando ti chiama un club così devi solo fare le valigie e andare"

Dal ritiro della Danimarca Under 21 parla anche diIl difensore centrale, arrivato in biancoceleste nell'ultima sessione invernale di mercato, non ha ancora esordito con il suo nuovo club ma è già rimasto molto colpito dall'ambiente che ha trovato a Roma. Queste le sue parole:La maglia della Lazio che ho indossato? Era una divisa vecchia di mio padre che aveva comprato negli anni '90. Aveva un piccolo amore per il club e me lo ha trasmesso, ora anch'io ne ho un po'. È per questo che ho scelto quella maglia. In Italia c'è una cultura completamente diversa da quella danese in termini di tifosi: tutti ti amano. Non importa quanti anni hai, ci si sente i benvenuti".

Per il momento Baroni non ha ancora ritenuto opportuno puntare su di lui e concedergli minuti in campo. Il ragazzo, classe 2001, viene da una scuola calcistica diversa e deve ancora lavorare su alcuni aspetti, sostiene il tecnico della Lazio, per adattarsi al meglio alla Serie A. I capitolini comunque hanno una gran fiducia che le sue qualità emergeranno presto. Lo hanno strappato alla concorrenza del Pisa - attualmente seconda forza della Serie B, che viaggia a passo spedito verso la promozione -Un colpo di prospettiva, anticipato di qualche mese per battere la concorrenza e sfruttare questo primo periodo per facilitarne l'inserimento in vista soprattutto della prossima stagione.