Chiesa, la Lazio in corsa per riportarlo in Italia

Che futuro per? L'esterno italiano ex-Juventus e Fiorentina oggi è sotto contratto con il Liverpool, società che lo ha acquistato proprio dai bianconeri soltanto un'estate fa, nelle ultime battute del calciomercato estivo. In questa annata alla corte di Arne Slot non è però mai riuscito a ritagliarsi anche soltanto un ruolo da comprimario e, in vista della prossima stagione e dopo aver addirittura perso la Nazionale, si sta guardando attorno per capire la mossa giusta per rilanciare la propria carriera.con l'Inter che ci ha pensato a gennaio e con il Napoli che vorrebbe regalarlo ad Antonio Conte in vista dell'estate. Nelle ultime ore, tuttavia, una nuova pista si sta aprendo collegando direttamente Liverpool con la Lazio in un potenziale scambi di esterni.

Come riportato da, esperto di mercato che collabora con BBC, Goal e CaughtOffside, Chiesa piace molto alla Lazio che potrebbe ascoltare i sondaggi del Liverpool per Gustavesploso in questa stagione grazie a Marco. Uno scambio, con conguaglio a favore dei biancocelesti potrebbe essere la chiave dell'operazione, ma il problema più grosso resterebbe lo stipendio di Chiesa, troppo al di fuori degli standard imposti da Lotito.