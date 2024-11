Lazio, quante ingiustizie in Europa: ecco alcuni casi clamorosi

AFP via Getty Images

Da una parte la trasferta aDall'altra il fastidio che ancora non passa del tutto per la vittoria sfumata in. L'animo in casaè diviso in queste due metà. Baroni deve pensare a fare punti a tutti i costi al Tardini, visto che nei prossimi impegni in A i biancocelesti incroceranno Napoli, Inter, Atalanta e Roma (con in mezzo il Lecce, la Coppa Italia sempre col Napoli e l'Ajax). Ed è già in preventivo che potrebbero non essere vinte tutte. Intorno alla squadra però ancora in tanti si mangiano le mani pensando a quel rigore non concesso a Isaksen, nonostante il richiamo al Var. Come sottolinea Repubblica questa mattina però. Anzi, questa volta tutto sommato non è successo neanche qualcosa di grave, visto che la qualificazione è già in tasca e gli ottavi di finali diretti sono comunque a portata di mano.

In passato non è andata così bene. Gli episodi sono tantissimi anche solo pensando agli ultimi 15 anni, cioè da quando la Coppa Uefa è diventata Europa League. Sempre Repubblica citasu tutti. Nel 2013 contro ilvennero addirittura fischiati 3 rigori contro i biancocelesti, almeno due dei quali molto discutibili (il match finì 3-3, poi la Lazio vinse 2-0 al ritorno e passò il turno). Nella stessa stagione ci pensò poi l'arbitro Collum a Istanbul, contro ila stroncare i sogni europei biancocelesti. Una serie di orrori commessi dal fischietto scozzese, compreso un rosso a Onazi, consegnarono la vittoria a turchi. Nel 2018 poi col Salisburgo all'andata venne fischiato un rigore agli austriaci per un presunto fallo di Basta, che lasciò molto perplessi (per usare un eufemmismo). Episodio che si rivelò pesante come un macigno vista l'eliminazione patita dai biancocelesti al ritorno. Quello col Ludogorets l'altra sera è quindi solo l'ultimo capitolo di una storia che va avanti da parecchio tempo.