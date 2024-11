Rovella e quella clausola da 50 milioni con la Lazio: il retroscena

Per capire l'importanza dinella Lazio bisogna partire da un dato:; e considerando anche le gare in cui è subentrato, le sconfitte diventano due perché si aggiunge quella di Firenze dove ha giocato l'ultima mezz'ora entrando al posto di Castrovilli. Al secondo anno in biancoceleste il centrocampista classe 2001 sta diventando un giocatore fondamentale per la squadra; e la Lazio, lo ha già blindato con una super clausola rescissoria.- Il prossimo giugno Rovella terminerà il prestito biennale iniziato nell'estate 2023, scatterà l'obbligo di riscatto e diventerà un giocatore biancoceleste a titolo definitivo. Nelle casse bianconere verranno versati 17 milioni di euro, e: da una parte è una mossa per blindare il giocatore, dall'altra un'assicurazione sul futuro se qualche club avesse in mente di fare follie per portarlo via dalla capitale.

- A 22 anni Nicolò sta vivendo il suo magic moment con tanto di debutto in Nazionale: "Bravissimo" gli ha detto Spalletti con il sorriso sulle labbra dopo la partita contro il Belgio. In campionato ha ha il record di contrasti, recuperi e corsa,. Un jolly di personalità che si ispira a Modric e Marchisio. Con le indicazioni del nuovo allenatore si sente più libero di esprimersi e prendersi responsabilità, meno legato a schemi e compiti fissi. Così è esploso facendo lievitare la sua valutazione, la Lazio lo blinda con una clausola da 50 milioni.

