La Lazio deve fare i conti con il futuro di Sergej Milinkovic-Savic, pronto a spiccare il volo e buttarsi in una nuova realtà. Il Real Madrid lo segue, e vuole inserire nell'operazione Dani Ceballos. Come scrive la Repubblica nella sua edizione romana, però, l'offerta più intrigante arriva dal Barcellona, ultima iscritta alla corsa per il serbo: oltre alla parte cash sarebbe inserito il cartellino di Rafinha, tornato dal prestito all'Inter e pallino del direttore sportivo Tare.