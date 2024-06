Lazio, retroscena Pedro: per restare ha detto no a un suo grande amico

Getty Images

ha detto no al suo amicopur di restare allaun altro anno. Questo il retroscena raccontato stamattina dal Corriere dello Sport. Il contratto del campione spagnolo con i biancocelesti si è rinnovato automaticamente lo scorso inverno per un'altra stagione, ma c'erano dubbi fino a poche settimane fa sulle reali intenzioni del calciatore di restare ancora a Roma. Si era parlato di un suo possibile ritorno alle Canarie, dove andre a chiudere gli ultimi scampoli della sua carriera; ma in realtà l'unico tentativo vero per portarlo via dalla Lazio lo ha fatto l'allenatore del Como, neopromosso in A.

I due sono stati compagni di squadra sia al Chelsea, sia al Barcellona; ma alla richiesta di Fabregas trasferirsi sulle sponde del lago Lario, Pedro ha risposto no grazie. Ha già comunicato la sua decisione al presidente della Lazio Lotito di voler. A meno di un cambio di rotta nei prossimi mesi e di trovare un accordo col club per la rescissione del contratto, Pedro farà quindi parte della batteria di ali e trequartisti a disposizione di Baroni, insieme a Zaccagni, Isaksen, al nuovo acquisto Tchaouna e agli altri in dirittura di arrivo.