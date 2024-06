Genoa, lotta con Lazio e Bologna per un esterno dell'Atalanta

Getty Images

Non solo Deje Spence. C'è un altro esterno che il Genoa sta seguendo in queste settimane per provare a rinforzare le fasce laterali della squadra di Alberto Gilardino.Se la trattativa con il Tottenham per il riscatto dell'anglo-giamaicano arrivato in Liguria a gennaio prosegue senza accelerazioni, il Grifone sembra muoversi anche su un binario parallelo, non necessariamente alternativo alla conferma di Spence.Secondo quanto riferisce l'edizione genovese di Repubblica,, 22enne svedese di proprietà dello Spezia ma reduce da una stagione non positivissima, almeno a livello personale, con l'Atalanta. Proprio gli orobici hanno rinunciato nei giorni scorsi a esercitare nei confronti del laterale scandinavo il diritto di riscatto che avevano stabilito un anno fa con gli spezzini.

La permanenza in B di questi ultimi rende tuttavia improbabile il fatto che Holm possa esibirsi di nuovo in riva al Golfo dei Poeti. Anche perché il ragazzo,club che a differenza dei rossoblù potrà offrire allo svedese anche la possibilità di esibirsi nelle coppe europee.