Lazio, retroscena Tavares: l'Arsenal ci credeva. Ecco la clausola per i gunners sulla rivendita del portoghese

Getty Images

è la masterclass dell'ultimo mercato della. Arrivato dall'in prestito con obbligo di riscatto, in un'operazione da appena 5 milioni di euro, nel rapporto rendimento-prezzo sta fruttando come nessun altro. I suoi assist lo hanno fatto salire velocemente alla ribalta, ma in generale le sue prestazioni lo hanno fatto diventare suito un perno fondamentale nella rosa di Baroni. Il suo rientro in campo al Maradona, per 90 minuti dopo un mese di stop per infortunio, è stato come manna dal cielo per la squada che affronta ora un ciclo terribile di partite.

Il Corriere dello Sport questa mattina rivela un retroscena sulll'aquisto del terzino portoghese. In molti si sono chiesti in questi mesi infatti come mai i gunners se lo siano fatto portar via con tanta facilità, quasi svendendolo. In realtà non è così. Il calciatore veniva da un periodo non semplicissimo tra prestiti infruttuosi e infortuni. Ma del suo talento a Londra non ha mai dubitato nessuno. InfattiA riprova che il talento del calciatore non è mai stato in dubbio. Serviva solo farlo tornare ad esprimersi in campo con continuità.