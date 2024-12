2024 Getty Images

La Lazio batte ancora il Napoli e avanza nelle quote Champions: prosegue la marcia della Fiorentina, per i bookie rischia la Juventus

3 minuti fa



Dopo averlo eliminato negli ottavi di finale di Coppa Italia all'Olimpico, la Lazio ha sconfitto il Napoli anche in campionato al Maradona. Uno 0-1 che cambia gli equilibri in testa alla classifica e nella lotta Champions. Grande passo in avanti per i biancocelesti anche nella lavagna Top-4 della Serie A, dove scendono dal 5 di una settimana fa a 2,75. Pagano dazio invece gli uomini di Conte, saliti da 1,05 a 1,20. I partenopei sono sorpassati in quota, come in classifica, dall'Atalanta, nuova capolista, a 1,08 dopo la vittoria contro il Milan. Obiettivo Champions più lontano per i rossoneri, visti ora a 3. Perde terreno anche la Juventus, ancora quarta in lavagna, ma proposta a 2 – contro l'1,50 di sette giorni fa – dopo il terzo pareggio nelle ultime tre gare. Vince e avanza ancora invece la Fiorentina, da 3,75 a 3 dopo l'1-0 contro il Cagliari. Davanti a tutti si conferma comunque l'Inter, a 1,02 volte la posta.