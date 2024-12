Inter, Inzaghi: "Abbiamo fatto troppo poco, non abbiamo messo in campo la nostra qualità"

AFP via Getty Images

, allenatore dell', parla ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta della sua squadra sul campo del, nella sesta giornata della League Phase di: "Non è stata una delle nostre migliori partite, di fronte avversario di valore. Hanno preso una traversa, poi abbiamo controllato la partita. Potevamo fare di più, essere più propositivi, dispiace perché ci toglie l'imbattibilità ma non scalfisce il nostro percorso. Probabilmente domani saremo ancora fra le prime otto e ce la giocheremo a gennaio. Dispiace aver preso il gol al 90', quando eravamo in controllo".

Il tecnico nerazzurro aggiunge: "Nel secondo tempo abbiamo fatto peggio del primo, ma non c'erano avvisaglie di prendere gol. Ci penseremo a gennaio, ora avremo campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Grande rispetto per l'avversario, che è di grande valore. Abbiamo fatto troppo poco, ma abbiamo rischiato solo sulla traversa. Dovevamo fare di più, non abbiamo messo in campo la qualità che abbiamo".