Lazio, Rovella e Zaccagni sicuri: "Gruppo unito per lasciarsi alle spalle la sconfitta con l'Inter"

Cena di Natale in casa Lazio. La squadra biancoceleste si è ritrovata questa sera a cena al Palazzo della Civiltà all’EUR, per scambiare gli auguri di buone feste e provare anche a resettare la mente dopo la batosta subita ieri contro l’Inter. Durante la serata due protagonisti della rosa di Baroni si sono prestati ai microfoni dei cronisti presenti per rispondere a qualche domanda.Nicolòvuole assolutamente riscattare la prestazione negativa con i nerazzurri e non vede l’ora di scendere in campo per la prossima partita: “Come ho detto anche ieri, ci vuole il gruppo in questi momenti. È il momento di stare insieme, come stasera: ci aiuterà a preparare il match di sabato. So bene cosa chiedere al 2025, ma per ora non voglio dirvelo. Se accadrà, lo dirò dopo (ride, ndr)". A fargli eco ci ha pensato il capitano della Lazio, Mattiache ha spiegato lo stato d’animo del gruppo: C'è tanta rabbia, però abbiamo parlato già stamattina tutti insieme. Ci dobbiamo lasciare alle spalle quanto successo e pensare alla prossima partita.Quando le partite finiscono come quella di ieri è meglio non parlare subito a caldo.. L'abbiamo fatto stamattina, abbiamo capito quello che è successo e abbiamo analizzato gli errori e penseremo alla prossima partita".

Zaccagni ha mandato anche un messaggio di ringraziamento ai tifosi laziali. “Sono fantastici.Ora l'obiettivo per noi è crescere, partita dopo partita. Siamo una squadra giovane, ci sono ragazzi che devono ancora inserirsi bene all'interno del gruppo. Io penso che il livello sia assolutamente buono per far divertire la nostra gente”.