Lazio, paura per Dele-Bashiru: incidente in Lamborghini, l'ha soccorso Noslin

La partita persa per 6-0 dalla sua Lazio contro l'Inter non lo ha visto come protagonista come lo era stato ad Amsterdam in Europa League contro l'Ajax, ma perfra le due gare c'è stato qualcosa di importante che ha portato soprattutto grande paura per sé e per la società biancoceleste.Nella giornata di sabato, quindi due giorni prima della gara contro l'Inter, il centrocampista nigeriano classe 2001da cui prende il nome l'omonimo lago.ma la sua Lamborghini da buttare. Dopo gli accertamenti del caso delle forze dell'ordine che si sono protratte fino a tardi, al classe 2001e proprio l'olandese è andato a prenderlo. La mattina di domenica si è poi presentato regolarmente agli allenamenti agli ordini di Baroni, ma la notizia, come riportato dal Corriere dello Sport, è poi rimbalzata sui social ed è diventata virale.