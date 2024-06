Lazio su Samardzic, Greenwood e non solo: in arrivo Cabal, Noslin e Dele-Bashiru

Getty Images

Una settimana per infiammare il mercato. La nuovadiè pronta a prendere forma. Dopo aver ufficializzato l’arrivo del nuovo tecnico al posto del dimissionario Igor Tudor, i biancocelesti stanno lavorando alacremente sul mercato per allestire la rosa in vista della prossima stagione. Ilstanno portando avanti diverse trattative per rinforzare i vari reparti. Con i bilanci in chiusura il prossimo 30 giugno, le prossime ore saranno decisive per la fumata bianca di alcune trattative in corso.La Lazio ci riprova. Dopo aver sfiorato il colpo il 31 agosto 2023, prima del passaggio al Getafe, Lotito torna alla carica per. Contatti in corso con il Manchester United, che al momento chiede circa 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus per il classe 2001. Possibile inserimento nella trattativa di Mandas, che interessa ai Red Devils.

L’exploit nella seconda parte di stagione di Mandas ha attirato l’attenzione di molti club sul portiere greco. La Lazio valuta il cartellino tra i 18 e i 20 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è anche ilNelle prossime ore è atteso il summit decisivo tra Lotito e Setti per la doppia operazione che porterà Cabal e Noslin in biancoceleste. Le parti sono vicine all’intesa per circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con una percentuale sulle future rivendite che può sbloccare l’operazione. Discorso a parte per, richiesto da Paolo Zanetti: il centrocampista è tornato a Formello dopo il prestito all’Empoli ma non ha ancora aperto al trasferimento agli scaligeri. L’operazione non farebbe parte dell’affare Noslin-Cabal, che si chiuderà con tutta probabilità entro il 30 giugno per motivi di bilancio.

La Lazio è vicina a formalizzare il passaggio di. Il club capitolino ha trovato l’accordo con l’Hatayspor per il passaggio del centrocampista per 6 milioni di euro. In corso la trattativa con l’entourage: mancando da sistemare alcuni dettagli, prima della fumata bianca, le visite mediche e la firma.Nelle ultime ore latra Lazio eper Stengs si è bloccata. Le parti hanno ragionato sul possibile scambio con, senza trovare l’accordo. Al momento, l’operazione è bloccata, con il club di Lotito che guarda altrove per rinforzare il centrocampo.

Dopo la frenata per Stengs, la Lazio ha virato con decisione su. Il centrocampista dell’Udinese è l’obiettivo per il dopo Luis Alberto. Il club di Pozzo valuta il serbo circa 20 milioni di euro, mentre la Lazio vorrebbe inserire nell’operazioneper abbassare il conguaglio economico. Nella giornata di oggi è previsto un incontro tra i club per provare a definire l’operazione.